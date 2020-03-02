Экс-министр природы на Алтае вместо лесопожарной техники купил внедорожник

Бывший министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями. Он получил деньги, выделенные на спецтехнику для тушения пожаров, но купил дорогую машину.

Местная «Авиалесоохрана» (подведомственное минприроды учреждение) нуждалась в лесопожарной технике и специальных технических устройствах для экипировки летчиков-наблюдателей и десантных групп, общей стоимостью 6,9 млн рублей. Техника нужна была не только для ликвидации огня, но и для защиты от вредителей и болезней.

На технику республиканскому минприроды выделили 6,2 млн рублей по госпрограмме «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».

Министр решил не покупать спецтехнику, а выбрал авто за 6,1 млн рублей, Toyota Land Cruiser 200, который в дальнейшем использовался в целях не связанных с деятельностью по защите лесов, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Ранее также сообщалось, что спустя месяц после покупки машину передали в безвозмездное пользование Управлению делами правительства и использовался для нужд главы региона — на тот момент Александра Бердникова.

Свою вину экс-чиновник отрицает.

Уголовное дело отдали на рассмотрение суда.