Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Экс-министр природы на Алтае вместо лесопожарной техники купил внедорожник

Бывший министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями. Он получил деньги, выделенные на спецтехнику для тушения пожаров, но купил дорогую машину.

Автомобиль.
Автомобиль.
CC0

Местная «Авиалесоохрана» (подведомственное минприроды учреждение) нуждалась в лесопожарной технике и специальных технических устройствах для экипировки летчиков-наблюдателей и десантных групп, общей стоимостью 6,9 млн рублей. Техника нужна была не только для ликвидации огня, но и для защиты от вредителей и болезней.

На технику республиканскому минприроды выделили 6,2 млн рублей по госпрограмме «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».

Министр решил не покупать спецтехнику, а выбрал авто за 6,1 млн рублей, Toyota Land Cruiser 200, который в дальнейшем использовался в целях не связанных с деятельностью по защите лесов, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Ранее также сообщалось, что спустя месяц после покупки машину передали в безвозмездное пользование Управлению делами правительства и использовался для нужд главы региона — на тот момент Александра Бердникова.

Свою вину экс-чиновник отрицает.

Уголовное дело отдали на рассмотрение суда.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость