Экс-начальника угрозыска обвинили в сожжении задержанного

Ведомство отмечает, что возобновлено производство по уголовному делу, возбужденному более 11 лет назад по факту обнаружения сожженных человеческих останков.
«7 марта 2008 года около 21 часа бывший начальник угрозыска Кызыла, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, опрашивал ранее незнакомого ему местного жителя. В ходе опроса из-за возникших личных неприязненных отношений подозреваемый с подчиненным сотрудником вывез молодого человека на безлюдный участок местности, где совершили убийство», — рассказали в СК.
Оба подозреваемых задержаны и заключены под стражу, им предъявлено обвинение.
Проводятся следственные действия, направленные на установление роли каждого соучастника.
Как отмечает «Тайга.инфо» со ссылкой на региональное МВД, полицейские уже не работают в органах и были уволены «до 2015 года».