Экс-начальнику алтайской ИФНС добавили эпизод со взяткой и передали дело в суд

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение и направило в Центральный районный суд Барнаула уголовное дело в отношении бывшего руководителя межрайонной налоговой инспекции № 14 Алексея Шлегеля.

Высокопоставленный налоговик Алексей Шлегель был арестован в октябре 2019 года по подозрению во взятке в особо крупном размере.

По известному сценарию

На момент утверждения обвинительного заключения «сценарий» основного эпизода уголовного дела не претерпел изменений. По версии следствия, начальник налоговой инспекции Алексей Шлегель и его знакомый из Барнаула запросили у руководителя бийской компании 3 млн рублей.

За эту сумму они пообещали предпринимателю повлиять на итоги налоговой проверки, сообщает прокуратура Алтайского края.

«Сообщники ввели в заблуждение бизнесмена относительно суммы планируемых к доначислению налогов, но вместе с тем предложили снизить размер претензий. Деньги, по их словам, предназначались для сотрудника сторонней налоговой инспекции, проводившего проверку, — говорит Виктория Карташова, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

По информации регионального управления СК России, «обвиняемые завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1,5 млн рублей».

«Полтинник» за содействие

Кроме того, в «деле Шлегеля» появился еще один эпизод — по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), о котором ранее правоохранительные органы не сообщали.

«Также следствие пришло к выводу, что налоговик незаконно получил имущество на сумму более 50 тыс. рублей от другого предпринимателя за непроведение проверки в рамках декларационной кампании», — отметили 8 апреля в краевой прокуратуре.

Напомним, Алексей Шлегель и его подельник были задержаны в помещении МИФНС № 14 сотрудниками ФСБ в октябре 2019 года. В ходе следствия Шлегель в течение полугода находился в СИЗО.

Однако 20 марта по решению Октябрьского районного суда он был отправлен под домашний арест.

По сведениям Altapress.ru, Алексей Шлегель вину в совершении преступлений признал. Его адвокат Сергей Шмаков ситуацию не прокомментировал.