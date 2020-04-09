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Происшествия

Экс-начальнику алтайской ИФНС добавили эпизод со взяткой и передали дело в суд

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение и направило в Центральный районный суд Барнаула уголовное дело в отношении бывшего руководителя межрайонной налоговой инспекции № 14 Алексея Шлегеля.

Высокопоставленный налоговик Алексей Шлегель был арестован в октябре 2019 года по подозрению во взятке в особо крупном размере.
Высокопоставленный налоговик Алексей Шлегель был арестован в октябре 2019 года по подозрению во взятке в особо крупном размере.
СУСК по АЛтайскому краю.

По известному сценарию

На момент утверждения обвинительного заключения «сценарий» основного эпизода уголовного дела не претерпел изменений. По версии следствия, начальник налоговой инспекции Алексей Шлегель и его знакомый из Барнаула запросили у руководителя бийской компании 3 млн рублей.

За эту сумму они пообещали предпринимателю повлиять на итоги налоговой проверки, сообщает прокуратура Алтайского края.

«Сообщники ввели в заблуждение бизнесмена относительно суммы планируемых к доначислению налогов, но вместе с тем предложили снизить размер претензий. Деньги, по их словам, предназначались для сотрудника сторонней налоговой инспекции, проводившего проверку, — говорит Виктория Карташова, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

По информации регионального управления СК России, «обвиняемые завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1,5 млн рублей».

«Полтинник» за содействие

Кроме того, в «деле Шлегеля» появился еще один эпизод — по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), о котором ранее правоохранительные органы не сообщали.

«Также следствие пришло к выводу, что налоговик незаконно получил имущество на сумму более 50 тыс. рублей от другого предпринимателя за непроведение проверки в рамках декларационной кампании», — отметили 8 апреля в краевой прокуратуре.

Напомним, Алексей Шлегель и его подельник были задержаны в помещении МИФНС № 14 сотрудниками ФСБ в октябре 2019 года. В ходе следствия Шлегель в течение полугода находился в СИЗО.

Однако 20 марта по решению Октябрьского районного суда он был отправлен под домашний арест.

По сведениям Altapress.ru, Алексей Шлегель вину в совершении преступлений признал. Его адвокат Сергей Шмаков ситуацию не прокомментировал.

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