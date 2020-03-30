Экс-начальник алтайской налоговой инспекции спустя пять месяцев ареста вышел из СИЗО

Почему выпустили?
Напомним, Алексей Шлегель и его возможный подельник были задержаны 22 октября прошлого года сотрудниками Управления ФСБ по Алтайскому краю в здании налоговой службы на пр-те Социалистическом, 47.
Им было предъявлено обвинение по статье 159 часть 4 Уголовного Кодекса РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере»).
С 24 октября Шлегель находился под стражей. И вот почти через полгода ему заменили камеру на домашнюю обстановку.
В течение декабря-февраля по ходатайствам следствия Октябрьский районный суд дважды продлевал меру пресечения, налоговик продолжал оставаться в барнаульском следственном изоляторе. Однако 20 марта, следует из картотеки суда, в очередном ходатайстве следователя было отказано.
Эту информацию Altapress.ru подтвердил адвокат Сергей Шмаков. По его словам, Алексей Шлегель переведен под домашний арест.
В чем они обвиняются?
По информации Следственного управления СКР по Алтайскому краю, в октябре 2019 года начальник Межрайонной ИФНС № 14 и его знакомый ввели в заблуждение предпринимателя из Бийска, в отношении компании которого проводилась налоговая проверка. Бизнесмену предложили уменьшить сумму планируемых к доначислению налогов за взятку в размере 3 млн рублей.
«В действительности, деньги они никому передавать не собирались. В результате мошеннических действий обвиняемые завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1,5 млн рублей, предназначенными якобы в качестве части взятки для должностного лица налоговой службы», — информировал тогда Следственный комитет.
По инициативе следствия на имущество обвиняемых — недвижимость и автомобили — был наложен арест.
Добавим, находясь в следственном изоляторе, Алексей Шлегель в марте стал участником гражданского судебного процесса, никак не связанного с его деятельностью в налоговой службе.
Иск о снятии Шлегеля с регистрации и выселении из квартиры подали его родственники. Налоговик был прописан там с 1994 года, но в последние годы по данному адресу не проживал.
Алексей Шлегель принимал участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Он признал исковые требования, указав, что на квартиру не претендует, говорится в решении суда.