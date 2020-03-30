Экс-начальник алтайской налоговой инспекции спустя пять месяцев ареста вышел из СИЗО

Как стало известно Altapress.ru, 20 марта в Барнауле суд изменил меру пресечения Алексею Шлегелю, который до октября прошлого года руководил ИФНС № 14 и был задержан силовиками на рабочем месте по обвинению в мошенничестве. Расследование громкого дела продолжается.

Высокопоставленный налоговик Алексей Шлегель был арестован в октябре 2019 года по подозрению во взятке в особо крупном размере.

Почему выпустили?

Напомним, Алексей Шлегель и его возможный подельник были задержаны 22 октября прошлого года сотрудниками Управления ФСБ по Алтайскому краю в здании налоговой службы на пр-те Социалистическом, 47.

Им было предъявлено обвинение по статье 159 часть 4 Уголовного Кодекса РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере»).

С 24 октября Шлегель находился под стражей. И вот почти через полгода ему заменили камеру на домашнюю обстановку.

В течение декабря-февраля по ходатайствам следствия Октябрьский районный суд дважды продлевал меру пресечения, налоговик продолжал оставаться в барнаульском следственном изоляторе. Однако 20 марта, следует из картотеки суда, в очередном ходатайстве следователя было отказано.

Эту информацию Altapress.ru подтвердил адвокат Сергей Шмаков. По его словам, Алексей Шлегель переведен под домашний арест.

В чем они обвиняются?

По информации Следственного управления СКР по Алтайскому краю, в октябре 2019 года начальник Межрайонной ИФНС № 14 и его знакомый ввели в заблуждение предпринимателя из Бийска, в отношении компании которого проводилась налоговая проверка. Бизнесмену предложили уменьшить сумму планируемых к доначислению налогов за взятку в размере 3 млн рублей.

«В действительности, деньги они никому передавать не собирались. В результате мошеннических действий обвиняемые завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1,5 млн рублей, предназначенными якобы в качестве части взятки для должностного лица налоговой службы», — информировал тогда Следственный комитет.

По инициативе следствия на имущество обвиняемых — недвижимость и автомобили — был наложен арест.

Взятка. Анна Зайкова

Добавим, находясь в следственном изоляторе, Алексей Шлегель в марте стал участником гражданского судебного процесса, никак не связанного с его деятельностью в налоговой службе.

Иск о снятии Шлегеля с регистрации и выселении из квартиры подали его родственники. Налоговик был прописан там с 1994 года, но в последние годы по данному адресу не проживал.

Алексей Шлегель принимал участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Он признал исковые требования, указав, что на квартиру не претендует, говорится в решении суда.