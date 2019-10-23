Задержание в алтайской налоговой: стало известно, почему силовики наведались в ФНС

Начальнику межрайонной инспекции ФНС по Алтайскому краю № 14 и его знакомому предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере, сообщили в краевом СУ СКР.

Следователям известно, что в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС вступил в сговор со своим знакомым. По данным открытых источников, ИФНС № 14 возглавляет Алексей Шлегель.

Согласно информации правоохранителей, подельники пообещали бизнесмену из Бийска уменьшить сумму планируемых доначислению налогов за взятку более 3 млн рублей. Эти деньги якобы они должны были передать уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, которая проводила проверку.

На самом деле обвиняемые деньги никому передавать не собирались и завладели 1,5 млн рублей.

В этот же день после получения денег их задержали оперативники ФСБ.

«В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении начальника ИФНС меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следственными органами СК наложен арест на имущество обвиняемых — дорогостоящую недвижимость и автомобили», — сообщили в СК.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

Как ранее писал altapress.ru, Шлегеля задержали прямо на рабочем месте во время заседания. Сотрудник ФСБ подошел к нему, надел наручники и сказал: «Всем спасибо, все свободны»