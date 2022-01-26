Экс-сотрудник ФСИН взял в заложники бизнесмена

В Элисте задержали мужчину, который в течение нескольких дней удерживал в заложниках предпринимателя из Люберец, пишет Lenta.ru.

По версии следствия, бизнесмен был заперт в квартире с 22 по 24 января.

Подозреваемый требовал переписать на него квартиру и машину, а также отдать 10 млн рублей. Когда бизнесмен отказался, сообщники фигуранта дела стали стреляли ему по ногам из травматического пистолета.

Подозреваемый — бывший сотрудник ФСИН, ранее судимый за подделку документов, сообщает Telegram-канал SHOT. Он был приятелем потерпевшего и пригласил его в Калмыкию в гости, чтобы познакомиться с местной кухней и культурой.

Бизнесмену помогло то, что автомобиль, который хотел получить вымогатель, был в ремонте. Заложнику дали телефон, чтобы тот позвонил в автосервис и решил вопрос с возвращением машины. Во время звонка мужчина связался с женой, которая сообщила обо всем в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов освободили мужчину и задержали четверых подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее барнаулец взял девушку в заложники и матерился на силовиков из окна, пока ломали дверь.