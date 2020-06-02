Экс-сотрудника Ростехнадзора обвинили в получении крупной взятки

Мужчин обвиняют в получении взятки через посредника в крупном размере, в посредничестве во взяточничестве, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
По версии следствия, бывший начальник отдела при посредничестве своего знакомого в 2019 году незаконно получил 326 тыс. рублей за подготовку разрешительной документации для запуска в эксплуатацию солнечных электростанций в Республике Алтай. Без фактической проверки. Посредник наладил фиктивный документооборот между юридическими лицами.
Изначально «вознаграждение» оценивалось в виде двух земельных участков возле озера Манжерок, после его заменили на деньги.
Обвиняемых при передаче денежных средств задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Позже при обыске у одного из них следователи обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы.
Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Барнаула.