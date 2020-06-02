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3 июня
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Происшествия

Экс-сотрудника Ростехнадзора обвинили в получении крупной взятки

Бывшего начальника отдела по надзору за энергосетями Сибирского управления Ростехнадзора и его знакомого обвиняют во взяточничестве при введении в эксплуатацию солнечных электростанций. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

Мужчин обвиняют в получении взятки через посредника в крупном размере, в посредничестве во взяточничестве, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По версии следствия, бывший начальник отдела при посредничестве своего знакомого в 2019 году незаконно получил 326 тыс. рублей за подготовку разрешительной документации для запуска в эксплуатацию солнечных электростанций в Республике Алтай. Без фактической проверки. Посредник наладил фиктивный документооборот между юридическими лицами.

Изначально «вознаграждение» оценивалось в виде двух земельных участков возле озера Манжерок, после его заменили на деньги.

Обвиняемых при передаче денежных средств задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Позже при обыске у одного из них следователи обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы.

Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Барнаула.

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