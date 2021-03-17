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Происшествия

Экс-спецназовца ГРУ Валерия Вобликова задержали после побега алтайские силовики

16 марта сотрудники отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю нашли осужденного, бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова, которого ранее объявили в федеральный розыск.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Его нашли в Новосибирске и сразу заключили под стражу.

«В дальнейшем он будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

5 марта Алтайский краевой суд огласил приговор по делу о нападении на фермера Владимира Устинова из Косихинского района. Главному организатору разбоя, слеповатому Валерию Вобликову дали 10 лет колонии особого режима.

Он не в первый раз совершает дерзкие преступления и не менее дерзкие побеги. О его криминальных похождениях altapress.ru писал ранее.

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