24 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Экс-учительница занялась сексом со школьником, теперь ей грозит пожизненное заключение

33-летняя бывшая учительница из Арканзаса призналась, что занималась сексом со школьником. Об этом пишет KATV.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Женщина познакомилась с учеником перед уходом из школы накануне пандемии. Отмечается, что у нее также есть муж и маленькая дочка.

Сначала она общалась с подростом в социальных сетях, а потом дала свой адрес.

Полицейские рассказали, что женщина занималась сексом со школьником не только у себя дома, но и в машине, школьном классе, а также на парковке.

Теперь бывшей учительнице грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что школьница выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость