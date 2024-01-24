Экс-учительница занялась сексом со школьником, теперь ей грозит пожизненное заключение

33-летняя бывшая учительница из Арканзаса призналась, что занималась сексом со школьником. Об этом пишет KATV .

Женщина познакомилась с учеником перед уходом из школы накануне пандемии. Отмечается, что у нее также есть муж и маленькая дочка.

Сначала она общалась с подростом в социальных сетях, а потом дала свой адрес.

Полицейские рассказали, что женщина занималась сексом со школьником не только у себя дома, но и в машине, школьном классе, а также на парковке.

Теперь бывшей учительнице грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что школьница выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника.

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