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Происшествия

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова спасла жизнь сокамернице в СИЗО «Печатники»

Бывшая заместитель министра просвещения Марина Ракова, которую обвиняют по делу о мошенничестве в особо крупном размере, спасла жизнь сокамернице в московском СИЗО «Печатники», сообщает ТАСС.

Марина Ракова.
Марина Ракова.
edu.gov.ru.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, посетившая экс-чиновницу в изоляторе, одна из сокамерниц Раковой решила покончить с собой по неизвестным причинам.

Когда экс-замминистра это увидела, то оказала женщине первую помощь и позвала надзирателей, что «помогло предотвратить трагедию».

Меркачева добавила, что Ракова сейчас сидит в камере, рассчитанной на 40 человек. Некоторые ее сокамерницы обвиняются в хранении и/или перевозке наркотиков, пишет bfm.ru.

Ранее следователи ГУ МВД России по Москве предъявили новое обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) на сумму в 9 млн рублей бывшей замминистра просвещения России Марине Раковой. Это уже третье обвинение по ее делу.

Изначально Ракова стала обвиняемой по делу о хищении более 50 млн рублей. Ее обвиняют в том, что она способствовала перечислению бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором.

Устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды преступления.

Напомним, уроженка Алтайского края Ракова занимала пост заместителя министра просвещения России с октября 2018-го по март 2020 года.

Из ведомства она уволилась по собственному желанию. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф назначил ее вице-президентом компании.

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