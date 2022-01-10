Экс-замглавы Минпросвещения Ракова спасла жизнь сокамернице в СИЗО «Печатники»

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, посетившая экс-чиновницу в изоляторе, одна из сокамерниц Раковой решила покончить с собой по неизвестным причинам.
Когда экс-замминистра это увидела, то оказала женщине первую помощь и позвала надзирателей, что «помогло предотвратить трагедию».
Меркачева добавила, что Ракова сейчас сидит в камере, рассчитанной на 40 человек. Некоторые ее сокамерницы обвиняются в хранении и/или перевозке наркотиков, пишет bfm.ru.
Ранее следователи ГУ МВД России по Москве предъявили новое обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) на сумму в 9 млн рублей бывшей замминистра просвещения России Марине Раковой. Это уже третье обвинение по ее делу.
Изначально Ракова стала обвиняемой по делу о хищении более 50 млн рублей. Ее обвиняют в том, что она способствовала перечислению бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором.
Устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды преступления.
Напомним, уроженка Алтайского края Ракова занимала пост заместителя министра просвещения России с октября 2018-го по март 2020 года.
Из ведомства она уволилась по собственному желанию. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф назначил ее вице-президентом компании.