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Происшествия

Названа причина гибели людей в сгоревшем авиалайнере Superjet

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, который загорелся при посадке в Москве, стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Самолет
Самолет
СС0

«По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, и они погибли в огне», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что перед вылетом экипаж любого самолета всегда инструктирует на этот счет пассажиров. Но в экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них и для других.

Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, аварийно приземлился Шереметьево 5 мая. Лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. Погиб 41 человек. В Мурманске объявили трехдневный траур. Власти Мурманской области пообещали выплатить по миллиону рублей семьям погибших. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.

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