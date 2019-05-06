Названа причина гибели людей в сгоревшем авиалайнере Superjet

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, который загорелся при посадке в Москве, стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, и они погибли в огне», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что перед вылетом экипаж любого самолета всегда инструктирует на этот счет пассажиров. Но в экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них и для других.

Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, аварийно приземлился Шереметьево 5 мая. Лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. Погиб 41 человек. В Мурманске объявили трехдневный траур. Власти Мурманской области пообещали выплатить по миллиону рублей семьям погибших. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.