Эксперты рассказали о составе радиоактивного облака после ЧП под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает « Интерфакс ».

«Северное УГМС и НПО „Тайфун“ проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T½=9,3 ч), 139Ba (T½=83 мин), 140Ba (T½=12,8 дня) и его дочернего радионуклида 140La (T½=40 ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения) 8 августа 2019 года в Северодвинске», — отмечается в сообщении Росгидромета.

Подразделения службы проводили мониторинг радиационной обстановки в Архангельской области с 8 по 23 августа сразу после аварии при испытаниях на платформе в Северном море ракеты Минобороны.

Сейчас обстановка в Северодвинске стабильная, подчеркивают в ведомстве, — радиоактивных элементов больше нет, пишет bfm.ru.

Эксперты после взрыва в Северодвинске обследовали 91 медицинского работника и не выявили ни у одного превышения допустимого уровня радиационного облучения.

ЧП произошло из-за взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа, жертвами которого стали пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».