Экстренно госпитализировали 16 хоккеистов после отравления угарным газом

ЧП случилось на юге Австралии, сообщает ABC.
Игроки попали в больницу после матча. Предварительно, спортсмены пострадали из-за утечки жидкости из резервуаров машины для очистки льда, указывает РБК.
Ледовую арену закрыли. Ведется разбирательство.
Ранее на тренировке внезапно умер 17-летний российский хоккеист. Это нападающий клуба «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов.
Прибывшие на место врачи не смогли спасти его жизнь.
Команда проходила медосмотр, все было нормально.
Федерация хоккея России (ФХР) сообщила — Венедикт Осипов умер от остановки сердца.
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