24 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Экстренно госпитализировали из номера отеля звезду Голливуда

Американского актера Джонни Деппа срочно доставили в больницу в Будапеште после того, как его обнаружили без сознания в номере отеля, пишет Blikk.

Джонни Депп в фильме "Жанна Дюбарри".
Джонни Депп в фильме "Жанна Дюбарри".
Кадр из фильма

Депп не смог выступить на концерте из-за плохого самочувствия.

Причина произошедшего не разглашается менеджментом артиста.

Концерт отложили из соображений безопасности и здоровья 60-летнего голливудского актера, указывает Газета.Ru. По некоторым данным, актер находился в нетрезвом состоянии перед началом выступления.

Между тем в Алтайском крае нашлись свои Эмбер Херд и Джонни Депп. Судебные разборки в стиле звездных разбирательств между Эмбер Херд и Джонни Деппом разгорелись в Камне-на-Оби. Супруги решили выяснить, кто из них абьюзер.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость