В Алтайском крае нашлись свои Эмбер Херд и Джонни Депп

Судебные разборки в стиле звездных разбирательств между Эмбер Херд и Джонни Деппом разгорелись в Камне-на-Оби. Супруги решили выяснить, кто из них абьюзер. Подробности описали в «Каменских известиях».

Джонни Депп и Эмбер Херд в фильме "Ромовый дневник"

В марте супруги решили шумно выяснить отношения, после чего муж поставил синяк жене. Молодая женщина обратилась в полицию.

Супруг раскаялся в содеянном. Жена пожалела его и попросила прекратить дело.

Однако через два месяца в полицию обратился уже супруг. По его словам, примирения в семье не случилось, вспыхнула новая ссора — на этот раз жена ударила мужа. И в этот раз административное дело завели на жену.

Но суд снова ограничился лишь устным замечанием.

Ранее житель Алтая опубликовал интимные фотографии бывшей супруги — на него завели уголовное дело по двум статьям.