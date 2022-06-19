В Алтайском крае нашлись свои Эмбер Херд и Джонни Депп

В марте супруги решили шумно выяснить отношения, после чего муж поставил синяк жене. Молодая женщина обратилась в полицию.
Супруг раскаялся в содеянном. Жена пожалела его и попросила прекратить дело.
Однако через два месяца в полицию обратился уже супруг. По его словам, примирения в семье не случилось, вспыхнула новая ссора — на этот раз жена ударила мужа. И в этот раз административное дело завели на жену.
Но суд снова ограничился лишь устным замечанием.
Ранее житель Алтая опубликовал интимные фотографии бывшей супруги — на него завели уголовное дело по двум статьям.