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Происшествия

Экстренную посадку совершил российский самолет из-за отказа автопилота

Самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту «Рощино», сообщает Telegram-канал Baza.

Борт выполнял рейс Уфа — Новый Уренгой.

Экипаж самолета сообщил об отказе автопилота, указывает Газета.Ru.

Ранее ЧП случилось на борту Boeing лучшей авиакомпании мира.

Более 70 человек пострадали в полете, один пассажир погиб в самолете авиакомпании Singapore Airlines. Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Boeing 777-300ER выполнял рейс Лондон — Сингапур.

Самолет попал в воздушную яму. Это случилось, когда бортпроводники разносили еду. Десятки пассажиров получили травмы, а пилоты резко сменили курс и посадили лайнер в Бангкоке.

У некоторых пассажиров были сломаны руки, у самолета обрушились часть потолка и багажные отсеки.

После приземления всех пострадавших доставили в больницу. Сотрудникам авиаузла потребовалось полтора часа, чтобы эвакуировать всех пассажиров.

Один из пассажиров не выжил — у него случился сердечный приступ.

Ясное небо

Самолет Singapore Airlines мог попасть в турбулентность ясного неба. Она возникает в абсолютно безоблачном пространстве. И не имеет видимых индикаторов для радаров или спутников.

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