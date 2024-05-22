Накануне более 70 человек пострадали в полете, один пассажир погиб в самолете авиакомпании Singapore Airlines

Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Boeing 777-300ER выполнял рейс Лондон — Сингапур.

Самолет попал в воздушную яму. Это случилось, когда бортпроводники разносили еду. Десятки пассажиров получили травмы, а пилоты резко сменили курс и посадили лайнер в Бангкоке, указывает Lenta.ru.

У некоторых пассажиров были сломаны руки, у самолета обрушились часть потолка и багажные отсеки.

После приземления всех пострадавших доставили в больницу. Сотрудникам авиаузла потребовалось полтора часа, чтобы эвакуировать всех пассажиров.

Один из пассажиров не выжил — у него случился сердечный приступ.

Ясное небо

Самолет Singapore Airlines мог попасть в турбулентность ясного неба. Она возникает в абсолютно безоблачном пространстве. И не имеет видимых индикаторов для радаров или спутников.

Об авиаперевозчике

Singapore Airlines считается одной из самых безопасных авиакомпаний в мире.

Ранее как минимум 36 человек пострадали из-за попадания самолета в зону турбулентности.

Это случилось в воздухе - лайнер выполнял рейс из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи).

Турбулентность началась за 30 минут до совершения посадки на Гавайях.

Лайнер благополучно приземлился. На борту находились 278 пассажиров и 10 членов экипажа.

Также иллюминатор самолета во время турбулентности «вдавило» в салон. Несколько человек получили травмы. Лайнер трясло в течение 12 минут.

Факт

В «турбулентность ясного неба» попадал Boeing 777 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Бангкок. Самолет провалился в «воздушную яму» на 800 метров со скоростью 15 метров в секунду. Boeing 777 трясло почти минуту. 20 человек получили различные травмы.

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