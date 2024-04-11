Экзотическую версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов прокомментировал глава Минстроя

Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 м, но по факту прошло 10 пришло метров, указал министр. На дамбу с большой скоростью надавила большая масса воды, из-за чего сооружение не выдержало нагрузки. "Это просто как разогнавшаяся машина ударила в эту конструкцию земляного вала", цитирует министра РБК.

Будет проведено обследование объекта, указывает Lenta.ru. В том числе и версия про грызунов, повредивших дамбу: «Мы проведем обследование совместно с минприроды, как что прогрызли". И уже серьезно отреагировал: «Ну какие грызуны, вообще говоря, смешно».

Обследование объекта будет проведено после ухода воды.

Между тем директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров, строившей дамбу в Орске, назвал грызунов одной из возможных причин прорыва дамбы.

По словам мужчины в телеэфире «Первого канала», «грызуны могли эту дамбу проточить, и этой двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу».

В эфире другого канала — «Россия-24» — мэр Орска Василий Козупица отреагировал "на грызунов". Прорыв дамбы в Орске не был вызван грызунами, причина этого — сильный паводок, заявил он.

При этом судебный эксперт, директор ООО «МЭКА» Олег Дюкарев заявил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений.

По словам Дюкарева, экспертиза, проведенная в 2013 году в рамках судебного процесса по делу о строительстве дамбы, выявила несоответствие указанных в документах объемов работы полученным результатам.

Что произошло

Дамбу в Орске прорвало 5 апреля из-за прихода воды реки Урал. В Оренбургсой области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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