7 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Из-за паводка остановил работу нефтеперерабатывающий завод. Почему прорвало дамбу. Мнение эксперта

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Орске приостановил работу из-за с аномального паводка, сообщает РИА Новости.

Потоп в Орске.
Потоп в Орске.
vk.com/orskdotru

Мера — во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности.

Так городские улицы выглядят сейчас.

В Орске в районе подтопления находятся 6644 жилых дома.

Между тем судебный эксперт, директор ООО «МЭКА» Олег Дюкарев заявил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, пишут «Известия».

По словам Дюкарева, экспертиза, проведенная в 2013 году в рамках судебного процесса по делу о строительстве дамбы, выявила несоответствие указанных в документах объемов работы полученным результатам.

Нарушения

Так, были обнаружены нарушения в объемах строительства и в объемах работ. Нарушения также были выявлены при строительстве дамбы, при составлении сметы, при составлении актов выполненных работ.

Именно эти ошибки и нарушения можно считать причиной прорыва дамбы и последовавшего за ним затопления населенных пунктов, уверен эксперт.

В регионе действует режим ЧС.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость