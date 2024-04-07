Из-за паводка остановил работу нефтеперерабатывающий завод. Почему прорвало дамбу. Мнение эксперта

Мера — во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности.
Так городские улицы выглядят сейчас.
В Орске в районе подтопления находятся 6644 жилых дома.
Между тем судебный эксперт, директор ООО «МЭКА» Олег Дюкарев заявил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, пишут «Известия».
По словам Дюкарева, экспертиза, проведенная в 2013 году в рамках судебного процесса по делу о строительстве дамбы, выявила несоответствие указанных в документах объемов работы полученным результатам.
Нарушения
Так, были обнаружены нарушения в объемах строительства и в объемах работ. Нарушения также были выявлены при строительстве дамбы, при составлении сметы, при составлении актов выполненных работ.
Именно эти ошибки и нарушения можно считать причиной прорыва дамбы и последовавшего за ним затопления населенных пунктов, уверен эксперт.
В регионе действует режим ЧС.
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