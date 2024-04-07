Из-за паводка остановил работу нефтеперерабатывающий завод. Почему прорвало дамбу. Мнение эксперта

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Орске приостановил работу из-за с аномального паводка, сообщает РИА Новости .

Мера — во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности.

Так городские улицы выглядят сейчас.

В Орске в районе подтопления находятся 6644 жилых дома.

Между тем судебный эксперт, директор ООО «МЭКА» Олег Дюкарев заявил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, пишут «Известия».

По словам Дюкарева, экспертиза, проведенная в 2013 году в рамках судебного процесса по делу о строительстве дамбы, выявила несоответствие указанных в документах объемов работы полученным результатам.

Нарушения

Так, были обнаружены нарушения в объемах строительства и в объемах работ. Нарушения также были выявлены при строительстве дамбы, при составлении сметы, при составлении актов выполненных работ.

Именно эти ошибки и нарушения можно считать причиной прорыва дамбы и последовавшего за ним затопления населенных пунктов, уверен эксперт.

В регионе действует режим ЧС.

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