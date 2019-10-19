Энергетики назвали причину отключения света в 33 селах Алтайского края

«Энергетики, проявив профессионализм, смогли быстро найти причину технологического нарушения — на одной из опор обнаружен обрыв гирлянды изолятора. Повреждение устраняется. В аварийно-восстановительных работах задействовано 5 бригад, 17 человек, 6 единиц спецтехники», — проинформировали в компании.
Как ранее сообщал altapress.ru, утром 19 октября произошло отключение линии электропередачи 110 киловольт «Петропавловская — Солонешенская», в результате чего было нарушено электроснабжение 33 населенных пунктов.
Ситуация находится на контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко.