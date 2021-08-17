Энергетики опровергли информацию о майнинг-ферме на барнаульской ТЭЦ

Энергетики опровергли информацию о том, что на ТЭЦ-3 в Барнауле обнаружили майнинг-ферму по добыче криптовалюты.

Следователи проводили проверку по оперативным материалам «об осуществлении на объекте ТЭЦ-3 противоправных действий, связанных с потреблением электроэнергии», но приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия заявления потерпевшего, сообщил «Банкфакс».

Майнинг рассматривали как преступление по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

В прокуратуре указали, что потерпевшими по уголовным делам данной категории выступают электроснабжающие организации.

По сведениям инсайдеров, ферма на ТЭЦ-3 потребила энергии на 30 млн рублей.

Однако эта информация не соответствует действительности, заявили в СГК.

«В сентябре 2020 года на Барнаульской ТЭЦ-3 было выявлено незаконное подключение. Подключенный объект располагался за пределами территории станции. На момент обнаружения оборудование не работало. Приборы учета ТЭЦ-3 не зафиксировали потребления электроэнергии», -сообщили в компании.

Источники сообщали также, что ферма есть и на ТЭЦ-2, и якобы она работает по сей день, но, по данным СГК, факта незаконного подключения на этой станции не было.