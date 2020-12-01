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Происшествия

Еще двое алтайских бизнесменов пойдут под суд по «золотому делу»

Следком закончил расследование второго уголовного дела, связанного с незаконным оборотом драгметаллов, сообщили в ведомстве.

Алтайского золотодобытчика будут судить за незаконный оборот драгоценных металлов.
Алтайского золотодобытчика будут судить за незаконный оборот драгоценных металлов.
Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Фигуранты нового дела, двое учредителей золотодобывающей компании, обвиняются по ч. 5 ст. 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с драгоценными металлами).

Свою вину они отрицать не стали. Имущество бизнесменов на сумму более 20 млн рублей арестовали.

Материалы дела третьего предпринимателя передали в суд еще в середине ноября. Он заключил досудебное соглашение.

Золотое дело

С мая по декабрь 2019 года трое фактических руководителей золотодобывающего предприятия Артель старателей «Алтай-2» и Артель старателей «СИБИРЬ» организовали добычу золота участке, на который у них не было лицензии.

Полученное в результате переработки заводским путем золото они продавали в один из коммерческих банков, хотя оно подлежало обязательной сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

Вред государству от этих действий оценивается в сумму более 18 млн рублей.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

39-летний предприниматель, который планировал купить эти золотодобывающие предприятия, узнав, что они попали под проверки, попытался «спасти ситуацию».

Он попробовал дать взятку (300 тыс. рублей) оперативному сотруднику ФСБ, но тот отказался и сообщил об инциденте в УФСБ по Алтайскому краю.

Теперь «спасителя» обвиняют по ч.3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

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