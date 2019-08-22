Еще на свободе: серийному насильнику на Алтае заочно предъявили обвинение

Насильника Александра Сатлаева, недавно отсидевшего за серию преступлений и освободившегося досрочно, объявили в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение, написал «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по Республике Алтай.

Следователи намерены провести психиатрическую экспертизу обвиняемого после его задержания. Пока его не нашли.

«Данный гражданин объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по ст. 131 Уголовного кодекса РФ (изнасилование). Он освободился из мест заключения условно-досрочно, на путь исправления не встал и совершил тяжкое преступление в Барнауле. Пострадавшая — одна», — сказали в следкоме.

Ночью 4 августа в подъезде одного из домов в Барнауле на ул. Интернациональной мужчина напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В 2015 году он уже был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование. При этом стоит подчеркнуть, что ранее Александр Сатлаев работал следователем.

В связи с данными событиями на Алтае работала специальная комиссия Следственного комитета России, которая проанализировала работу своего местного управления. Проверяющие назвали этот случай «вопиющим».

Тогда по результатам работы комиссии от должностей отстранили руководителя регионального следкома и его заместителя, а также непосредственного руководителя задержанного. В отставку ушел также и отец подозреваемого, который занимал должность председателя Чемальского районного суда.

Сатлаева задержали в октябре 2013 года, в марте 2019 года освободили по УДО.