Серийный насильник орудует в Барнауле

Ночью 4 августа в подъезде одного из домов в Барнауле мужчина напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщили НГА. Согласно ориентировке, присланной в редакцию читателем, по этому делу разыскивают бывшего следователя СУ СК, который несколько лет назад держал в страхе весь Горно-Алтайск.

В ориентировке сказано, что в совершении преступления подозревается Александр Сатлаев.

Ориентировка по розыску Александра Сатлаева. gorno-altaisk.info

В 2015 году он уже был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование. По заявлению одной из жертв, будучи следователем, он проводил доследственную проверку и уговорил потерпевшую отозвать заявление, что она и сделала.

Сатлаева задержали в октябре 2013 года. После этого в Горно-Алтайск прибыла специальная комиссия Следственного комитета России, которая проанализировала работу своего местного управления. Проверяющие назвали этот случай «вопиющим».

Александр Сатлаев в суде. скрин ролика на YouTube

Тогда по результатам работы комиссии от должностей отстранили руководителя регионального следкома и его заместителя, а также непосредственного руководителя задержанного. В отставку ушел также и отец подозреваемого, который занимал должность председателя Чемальского районного суда.

Как в 2015 году писал altapress.ru, Верховный суд Республики Алтай ужесточил наказание бывшему следователю Александру Сатлаеву. Вместо 6 лет он должен был провести в колонии общего режима 6 лет и 6 месяцев.

В марте 2019 году Сатлаева освободили по УДО.

Официальных комментариев по поводу нового нападения от правоохранительных органов Республики Алтая и Алтайского края пока нет.