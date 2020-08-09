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Происшествия

Еще одна трагедия на Алтае. Найдена погибшей семья пенсионеров

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил на своей страничке «ВКонтакте», что семья пропавших пенсионеров Ветровых из Алтайского района найдена погибшей. Подробности трагедии пока не разглашаются.

Найдены. Погибли
Найдены. Погибли
"Лиза Алерт"

Напомним, «Лиза Алерт» объявила поиск 74-летнего Владимира Ветрова и 70-летней Надежды Ветровой 6 августа.

Сообщалось, что они выехали из дома в райцентре Алтайское на автомобиле «Шевроле Нива». С тех пор их местонахождение было неизвестным. По некоторым данным, автомобиль пенсионеров пропал в районе Суртайки, возможно, он попал в аварию.

Поиск объявила внучка погибших. Она просила не звонить на телефон бабушки, чтобы тот окончательно не разрядился.

В ГУ МВД по Алтайскому краю пока также не сообщают при каких обстоятельствах были найдены пенсионеры. На официальном сайте информация об этом отсутствует.

В этом году в Алтайском крае раз за разом происходят трагические события со смертельным исходом. Наиболее резонансной стала смерть семьи Иосифа Кременских, начальника сектора мониторинга управления по печати и массовым коммуникациям.

По предварительной версии, четыре человека (родители, сын и дочь) задохнулись ночью от газа на одной из турбаз в районе озера Ая. Директор турбазы взят под стражу.

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