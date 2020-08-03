Владельцу алтайской турбазы «Глобус» грозит до 10 лет тюрьмы за гибель семьи Кременских

Преступления по этой статье наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет.
Директора базы допросили в качестве обвиняемого. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
На месте происшествия несколько дней работает следственно-оперативная группа — следователи и следователи криминалисты СК, добавили в ведомстве. Планируются несколько судебных экспертиз.
Специалисты уже взяли пробы воздуха и воды, опрошено большое количество свидетелей, проведены следственные эксперименты.
Трагедия на турбазе
В ночь на 27 июля из-за отключения электроснабжения директор базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы запустить насосную станцию и всю систему водоснабжения.
Работа генератора в помещении бойлерной стала причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где находился номер семьи Кременских.
Концентрация газа превысила предельно допустимые нормы.
51-летний Иосиф Кременских, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет скончались в номере гостиницы.
3 августа в Барнауле прошло прощание с погибшими.