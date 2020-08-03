Владельцу алтайской турбазы «Глобус» грозит до 10 лет тюрьмы за гибель семьи Кременских

Владельцу турбазы «Глобус», где погибла семья алтайского чиновника Иосифа Кременских, предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Прощание с семьей Кременских в Барнауле.

Преступления по этой статье наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет.

Директора базы допросили в качестве обвиняемого. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

На месте происшествия несколько дней работает следственно-оперативная группа — следователи и следователи криминалисты СК, добавили в ведомстве. Планируются несколько судебных экспертиз.

Специалисты уже взяли пробы воздуха и воды, опрошено большое количество свидетелей, проведены следственные эксперименты.

Комната на турбазе , где произошла трагедия. altai-krai.sledcom.ru.

Трагедия на турбазе

В ночь на 27 июля из-за отключения электроснабжения директор базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы запустить насосную станцию и всю систему водоснабжения.

Работа генератора в помещении бойлерной стала причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где находился номер семьи Кременских.

Концентрация газа превысила предельно допустимые нормы.

51-летний Иосиф Кременских, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет скончались в номере гостиницы.

3 августа в Барнауле прошло прощание с погибшими.