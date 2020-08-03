Трагическая смерть на турбазе. В Барнауле прощаются с семьей Иосифа Кременских

Прощание с семьей алтайского чиновника Иосифа Кременских, трагически погибшей на базе отдыха «Глобус», проходит в понедельник, 3 августа в Барнауле.

Траурная церемония идет в эти минуты в ритуальном зале городского крематория. Попрощаться с Иосифом Кременских, его супругой и двумя детьми пришло много людей, знавших семью Кременских.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, тела 51-летнего Иосифа Кременских, его 43-летней супруги и двоих детей 16-ти и 10-ти лет были найдены 31 июля в номере туристической базы «Глобус».

По версии следствия, семья погибла в результате отравления угарным газом.

По подозрению в совершении преступления «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц» задержан директор базы.

Как сообщили altapress.ru в краевом управлении Следственного комитета, 3 августа в суде будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.