Трагическая смерть на турбазе. В Барнауле прощаются с семьей Иосифа Кременских

Траурная церемония идет в эти минуты в ритуальном зале городского крематория. Попрощаться с Иосифом Кременских, его супругой и двумя детьми пришло много людей, знавших семью Кременских.
Как неоднократно сообщал altapress.ru, тела 51-летнего Иосифа Кременских, его 43-летней супруги и двоих детей 16-ти и 10-ти лет были найдены 31 июля в номере туристической базы «Глобус».
По версии следствия, семья погибла в результате отравления угарным газом.
По подозрению в совершении преступления «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц» задержан директор базы.
Как сообщили altapress.ru в краевом управлении Следственного комитета, 3 августа в суде будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.