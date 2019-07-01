Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 июля 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Еще одного врача обвинили в убийстве новорожденного в Калининграде

По факту гибели новорожденного в Калининграде возбуждено второе уголовное дело. Обвинение предъявлено неонатологу, который по версии следствия ввел смертельную дозу лекарства по указанию и.о. главврача больницы Елены Белой. Последняя не хотела портить статистику роддома, чтобы позже возглавить его, пишет РИА Новости.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

По версии СК, врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич, ввела новорожденному «Магния сульфат» по указанию Елены Белой. В результате чего наступила его смерть.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года в калининградском роддоме № 4. Туда поступила женщина на раннем сроке беременности (23−24 недели), которая родила живого мальчика массой около 700 граммов. Это была третьей по счету беременность, первые две закончились самопроизвольными выкидышами.

СК полагает, что Елена Белая прогнозировала летальный исход, поэтому приняла решение убить новорожденного. Ему не оказали реанимационную помощь, а в медкате написали о гибели плода в утробе матери. Для этого, по версии СК, она привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады.

Организация «Российское общество неонатологов» уже опубликовала обращение с поддержкой врачу Сушкевич, в ее защиту выступил также Фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость