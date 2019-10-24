Есть ли вши? Власти и telegram-каналы спорят о вспышке педикулеза в Топчихе

В Топчихинской средней школе не подтверждают факт массового заражения детей педикулезом, несмотря на информацию, распространенную в telegram-каналах и СМИ. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на заместителя главы района Александра Назаренко. По его словам, в соцсетях искусственно поднимают панику.

Кто «поднимает панику»

О вспышке педикулеза в Топчихе первыми сообщили telegram-каналы. Позже ситуацию прокомментировал ИА Regnum районный депутат Вячеслав Лаптев. Он уверен, что рассадником вшей является детский дом, при этом ни в школе, ни в интернате якобы не хватает медицинских работников.

«В нашем детском доме должны быть три медсестры и врач, но по факту работает только один приходящий медик, он не следит за вновь поступившими детьми из неблагополучных семей. Таким образом, новички, минуя карантин, попадают в группы, разнося вшей по всему детскому дому. А потом дети идут в общеобразовательную школу и приносят паразитов туда. Ситуация дошла до того, что в местных аптеках закончились препараты от педикулеза. А местная администрация тем временем, из соображений убыточности, закрыла единственную общественную баню, представляете?» — заявляет Вячеслав Лаптев.

Что отвечают власти

В то же время «Банкфаксу» сообщили, что утром 24 октября по поручению алтайского Минздрава медработники Топчихинской ЦРБ осмотрели детей и работников образовательных учреждений. В «Топчихинском центре помощи детям» заявили, что был выявлен только один случай заболеваемости педикулезом, и он сразу был ликвидирован. Кроме того, журналистов заверили, что в центре имеется три ставки медицинской сестры, 0,5 ставки старшей медицинской сестры, одна ставка врача педиатра и 0,5 ставки врача-психиатра. Сейчас там свободна только одна вакансия — на ставку медицинской сестры.

В самом учебном заведении также утверждают, что никакой вспышки педикулеза нет. Представитель школы отметила, что впервые об этом слышит, и в доказательство заявила, что ее ребенок обучается здесь же, и «она бы точно об этом знала».

Замглавы Топчихинского района Александр Назаренко заявил, что уже наслышан о «проблеме» из соцсетей.

«Не знаю, кто распространил эту информацию о массовом педикулезе в районе, но это неправда. Я с утра читал об этом „ВКонтакте“ и, честное слово, уже сам чесаться начал. На самом деле в местном детском доме был выявлен единственный случай заболевания у ребенка. По нашим данным, он как раз мог заразиться в школе. В поликлинике проводят необходимые обследования, никакой вспышки нет. Все под контролем», — говорит чиновник.

Как отмечает «Банкфакс», о вспышке педикулеза в топчихинском детском доме сообщалось еще два года назад. Однако и тогда руководство учреждения и местная прокуратура отрицали факты нарушений.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Алтайском крае 777 человек заболели педикулезом. По данным краевого Роспотребнадзора, большее число из них — дети до 17 лет.