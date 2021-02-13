«Это дикая ситуация». Предполагаемый отец троих детей, брошенных в лесу, прокомментировал ситуацию

Ювелир и телеведущий Илья Клюев, которого считают предполагаемым отцом оставленных в лесу детей, прокомментировал «Пятому каналу» поступок своей знакомой. Об этом сообщает Lenta.ru и информационное агентство РИА Новости .

Информацией о том, что женщина встречалась с женатым бизнесменом, ранее поделилась ее подруга. Она пояснила, что россиянка работала в мультибрендовом дорогом магазине, где встретила 43-летнего владельца московского ювелирного дома. Он оказался женат, в браке воспитывает четверых детей. У самой москвички был еще один ребенок от предыдущих отношений.

В зимнем лесу. Много снега. СС0

Напомним, накануне старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Новой Москве многодетная мать отвезла троих детей в лес, раздела догола и оставила умирать на 15-градусном морозе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали. Следственный комитет намерен проверить состояние психического здоровья женщины.

Илья Клюев. @ilya_cluev.

Клюев в беседе с «Пятым каналом» заявил, что был в шоке, узнав о произошедшем.

«Это дикая ситуация, совершенно непонятная. Так человек знакомый, такое происходит, конечно, как это можно объяснить. Не знаю, будем разбираться. Детей, конечно, не оставим», — подчеркнул он.

Насилие над детьми. СС0

Ювелир пояснил, что ездил в больницу, но к детям его не пустили, так как он «не является лицом, которое может заниматься» ими. Подробностей о состоянии пострадавших детей врачи тоже не сообщили.

О самочувствии детей сообщила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Она рассказала, что состояние младшей девочки оценивается как довольно хорошее, средний брат чувствует себя немного хуже, но прогнозы хорошие. Больше всего пострадал старший ребенок, так как был вынужден идти по снегу босиком.