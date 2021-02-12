Многодетная мать раздела троих детей и бросила умирать в лесу

Инцидент произошел поздно вечером 11 февраля. 33-летняя многодетная мать привезла троих детей в лесополосу.
«Имея умысел на убийство малолетних, мать раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха», — рассказали в ведомстве.
В полицию позвонил местный житель. Детей с различными степенями обморожения доставили в детскую горбольницу, где им оказывают помощь.
Следователи проверят состояние психического здоровья матери. Возбудили уголовное дело по признакам «покушения на убийство малолетних, находящихся в беспомощном состоянии».
Ранее в Нижегородской области мать с пакетом алкоголя избила грудничка, мешавшего опустошать запасы.