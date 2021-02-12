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12 февраля
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Происшествия

Многодетная мать раздела троих детей и бросила умирать в лесу

Жительницу Москвы обвинили в попытке убийства троих детей, которых она решила заморозить насмерть, сообщает столичный СК.

Зима. Снег в лесу.
Зима. Снег в лесу.
June Franks,CC BY-ND 2.0,part from original.

Инцидент произошел поздно вечером 11 февраля. 33-летняя многодетная мать привезла троих детей в лесополосу.

«Имея умысел на убийство малолетних, мать раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха», — рассказали в ведомстве.

В полицию позвонил местный житель. Детей с различными степенями обморожения доставили в детскую горбольницу, где им оказывают помощь.

Следователи проверят состояние психического здоровья матери. Возбудили уголовное дело по признакам «покушения на убийство малолетних, находящихся в беспомощном состоянии».

Ранее в Нижегородской области мать с пакетом алкоголя избила грудничка, мешавшего опустошать запасы.

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