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Жизнь

Мать с пакетом алкоголя избила грудничка, мешавшего опустошать запасы

В Нижегородской области мать, купившая целый пакет алкоголя, избила трехмесячного сына, чтобы тот успокоился, сообщает «Московский комсомолец».

Младенец, роды.
Младенец, роды.
unsplash.com

Инцидент произошел 25 января в Богородске. Женщина пришла к подруге вместе со своим ребенком и пакетом алкоголя, который они распивали весь день.

«В какой-то момент мать решила избить своего ребенка, потому что тот отвлекал ее своим криком», — рассказали изданию в региональном МВД.

После этого подруга забрала ребенка и отнесла его к своему сожителю, вызвав врачей. Ребенка госпитализировали, возбудили уголовное дело.

Стоит отметить, что ранее женщину лишили родительных прав на трех детей. Кроме того, она была судима.

Ранее жительница Красноярского края убила годовалую дочь, чтобы раздражающим плачем не мешала выпивать.

Напомним, в 2019 году в Бийске пьяная 26-летняя мать до смерти забила плачущую 11-месячную дочь — за это женщину приговорили к 15 годам.

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