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Происшествия

Сибирячка убила годовалую дочь, чтобы раздражающим плачем не мешала выпивать

В Красноярском крае будут судить женщину, которая в состоянии опьянения забила до смерти свою маленькую дочь, сообщает региональный СК.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

25-летнюю женщину обвиняют в «убийстве малолетнего ребенка». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в декабре 2019 года — перед Новым годом. Мать грустила в одиночестве и распивала алкоголь.

«Ребенок начал громко кричать и плакать, женщина попыталась успокоить дочь, но безрезультатно. Тогда у обвиняемой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел на убийство дочери», — рассказали в ведомстве.

Женщина не менее пяти раз сильно ударила кулаком ребенка — в область жизненно-важных органов. Вскоре девочка умерла.

Напомним, ранее в Бийске произошел похожий случай, практически один в один. Пьяная 26-летняя мать до смерти забила плачущую 11-месячную дочь — за это женщину приговорили к 15 годам.

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