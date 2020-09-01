Сибирячка убила годовалую дочь, чтобы раздражающим плачем не мешала выпивать

25-летнюю женщину обвиняют в «убийстве малолетнего ребенка». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Инцидент произошел в декабре 2019 года — перед Новым годом. Мать грустила в одиночестве и распивала алкоголь.
«Ребенок начал громко кричать и плакать, женщина попыталась успокоить дочь, но безрезультатно. Тогда у обвиняемой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел на убийство дочери», — рассказали в ведомстве.
Женщина не менее пяти раз сильно ударила кулаком ребенка — в область жизненно-важных органов. Вскоре девочка умерла.
Напомним, ранее в Бийске произошел похожий случай, практически один в один. Пьяная 26-летняя мать до смерти забила плачущую 11-месячную дочь — за это женщину приговорили к 15 годам.