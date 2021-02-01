«Это только начало»: перед поджогом машины отвергнутый барнаулец проколол колеса и отправил возлюбленной записку

Житель Барнаула разозлился на свою бывшую гражданскую супругу и из ревности решил уничтожить ее автомобиль. Он довел дело до конца и уже находится за решеткой, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

После расставания на протяжении пяти лет мужчина преследовал свою возлюбленную, требовал возобновить отношения, угрожал расправой. Девушка переезжала, чтобы избавиться от навязчивого ухажера, но это его не останавливало.

«Движимый ревностью и желанием вернуть потерпевшую, обвиняемый проколол колеса на автомобиле ее нового гражданского супруга, отправив ей фотографии автомобиля с сообщением: „Это только начало“», — рассказали в прокуратуре.

Потом он ночью пришел к дому девушки, облил ее автомобиль (стоимостью 1,3 млн рублей) горючим и поджег спичками. Огонь уничтожил машину без возможности восстановления.

Хозяйка авто опознала поджигателя при просмотре видеозаписи камеры наблюдения.

Свою вину ревнивец не отрицал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«По результатам предварительного расследования следственным органом действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.167 УК РФ как умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога», — заключили в прокуратуре.

Ранее в Алтайском крае 55-летнего жителя Кемеровской области осудили по трем уголовным статьям — убийство с особой жестокостью, покушение на убийство и поджог. По его вине погиб один мужчина, другой выжил, но был госпитализирован в тяжелом состоянии.