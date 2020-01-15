Эвакуироваться рекомендовали жителям сибирского города после отравлений неизвестным веществом

В Иркутской области несколько человек пострадали в городе Тайшете из-за отравления неизвестными веществами, сообщает « Иркутск Сегодня ».

Утром 14 января жители улицы Ключевая в Тайшете обратились к врачам. Люди пожаловались на повышенное давление и учащенное сердцебиение после того, как почувствовали странный запах.

Что послужило причиной отравления, пока неизвестно. На месте побывали представители городской администрации, Роспотребнадзора и МЧС. 15 января на улице будут взяты пробы воздуха.

Роспотребнадзор взял пробы воды. По словам специалистов, результаты будут готовы в ближайшие два дня.

«Власти рекомендовали остальным жителям домов, в которых проживают пострадавшие, временно эвакуироваться», — отмечают местные СМИ.

Лаборатория СС0

Как уточняет «Тайшет 24», в больницу обратились семеро человек: троих госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно. У одного выявлено отравление газом неясной этиологии.

По словам главврача Тайшетской районной больницы Марины Лазаревой, у пациентов проявляются симптомы воздействия на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы.

Первые результаты лабораторных исследований станут известны, по предварительным данным, 15 января ближе к вечеру. Между тем, часть горожан, проживающих на Ключевой, уже перебрались к родственникам.