По данным РИА Новости, взрыв в деревне Ямбахтино произошел на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. По нему поставляют топливо в Европу из Западной Сибири через Украину.
До возгорания там работала эксплуатирующая организация Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Причиной пожара стала утечка газа с последующим возгоранием на подземном газопроводе, сообщают ТАСС.
На данный момент факельное горение газа на месте аварии ликвидировали. Сейчас трубу, по которой поставляли газ, перекрыли.
В пожаре погибло три человека, один ранен. По данным Mash, это были газовики, которые ремонтировали трубу.
Ремонт поврежденного участка газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии может занять около 3 суток, дополняют РИА Новости.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!