20 декабря
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Происшествия

Факельное горение в Чувашии ликвидировано — трое человек погибло в пожаре

Факельное горение на газопроводе в Чувашии ликвидировали. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщают РИА Новости.

Пожар в Чувашии
Пожар в Чувашии
Скриншот из видео

По данным РИА Новости, взрыв в деревне Ямбахтино произошел на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. По нему поставляют топливо в Европу из Западной Сибири через Украину.

До возгорания там работала эксплуатирующая организация Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Причиной пожара стала утечка газа с последующим возгоранием на подземном газопроводе, сообщают ТАСС.

На данный момент факельное горение газа на месте аварии ликвидировали. Сейчас трубу, по которой поставляли газ, перекрыли.

В пожаре погибло три человека, один ранен. По данным Mash, это были газовики, которые ремонтировали трубу.

Ремонт поврежденного участка газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии может занять около 3 суток, дополняют РИА Новости.

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