Факт: языком к столбу примерз российский школьник. Как оказать помощь

Это произошло в Башкирии у ледового комплекса «Сапсан Арена», указывает Газета.Ru.
Любопытный мальчик решил облизать металлическую деталь на входе в спорткомплекс и примерз к ней. На подмогу вызвали спасателей.
Они полили теплой водой на язык мальчика — устранили проблему.
Между тем немаловажно — что делать, если язык примерз к металлу.
Что нельзя делать, если язык примерз к металлу?
- Ни в коем случае нельзя оттягивать примерзшего человека.
- Нельзя отрывать от металла силой.
- Нельзя кричать на того, кто примерз к металлу: паника и нервы могут усугубить ситуацию.
- Нельзя использовать зажигалку, чтобы отогреть железо. Огонь может обжечь или напугать.
Что делать, если язык примерз к металлу?
- Подышать, направляя воздух на металл. От теплого дыхания лед, образовавшийся при соприкосновении влаги языка с холодным металлом, растает.
- Можно полить водой (даже холодной) между прилипшим языком и железом.
- Если язык оказался поврежден, рану нужно обработать раствором хлоргексидина.