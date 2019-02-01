Не отдирать, не поджигать. Что делать, если язык примерз к металлу

Зимой на улице люди получают больше травм, чем летом. Одна из них — примерзание языка к металлу. Чаще всего это случается с детьми, которым интересно в мороз попробовать лизнуть качели или турники. Рассказываем, как вести себя в такой ситуации и чего нельзя делать ни в коем случае.