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Жизнь

Не отдирать, не поджигать. Что делать, если язык примерз к металлу

Зимой на улице люди получают больше травм, чем летом. Одна из них — примерзание языка к металлу. Чаще всего это случается с детьми, которым интересно в мороз попробовать лизнуть качели или турники. Рассказываем, как вести себя в такой ситуации и чего нельзя делать ни в коем случае.

Январские морозы в Сибири.
Январские морозы в Сибири.
instagram.com/tanya_sokolova_

Что нельзя делать, если язык примерз к металлу?

  • Ни в коем случае нельзя оттягивать примерзшего человека.
  • Нельзя отрывать от металла силой.
  • Нельзя кричать на того, кто примерз к металлу: паника и нервы могут усугубить ситуацию.
  • Нельзя использовать зажигалку, чтобы отогреть железо. Огонь может обжечь или напугать.
Морозы. Зима. Лед.
Морозы. Зима. Лед.
СС0

Что делать, если язык примерз к металлу?

  • Подышать, направляя воздух на металл. От теплого дыхания лед, образовавшийся при соприкосновении влаги языка с холодным металлом, растает.
  • Можно полить водой (даже холодной) между прилипшим языком и железом.
  • Если язык оказался поврежден, рану нужно обработать раствором хлоргексидина.

Источник — Агентство городских новостей «Москва»

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