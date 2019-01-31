Крепитесь. На выходных Алтайский край «захватят» морозы в -45 градусов

На выходных, 2 и 3 февраля, в Алтайском крае будет очень и очень холодно. В ночь на субботу местами столбик термометра упадет до -45 градусов, пишет алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае в субботу 2 февраля:

ночью:

-35…-40 градусов , местами до -45 градусов,

местами до -45 градусов, без осадков , местами изморозь , туман , на дорогах гололедица,

местами изморозь туман на дорогах гололедица, ветер восточный , 2−7 м/с,

днем:

-27…-32 градуса , в южных районах −19…−24 градуса,

в южных районах −19…−24 градуса, без осадков , утром местами изморозь , туман , на дорогах гололедица,

утром местами изморозь туман на дорогах гололедица, ветер восточный , 2−7 м/с , местами порывы до 12 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье 3 февраля:

ночью:

-22…-27 градусов , местами по востоку до -34 градусов,

местами по востоку до -34 градусов, в большинстве районов снег , в южных районах местами метель , на дорогах гололедица,

в южных районах местами метель на дорогах гололедица, ветер юго-восточный , 3−8 м/с , по югу порывы до 15 м/с.

днем:

-11…-16 градусов , местами по востоку до -23 градусов,

местами по востоку до -23 градусов, в большинстве районов снег , в южных районах местами метель , на дорогах гололедица,

в южных районах местами метель на дорогах гололедица, ветер юго-восточный , 3−8 м/с , по югу порывы до 15 м/с

В Барнауле в ночь на 2 февраля: -39…-41 градус, в ночь на 3 февраля: —29…-31 градус. Днем 2 февраля: -28…-30 градусов, днем 3 февраля: -16…-18 градусов.

Напомним, суровые морозы прогнозируют во многих регионах Сибири. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха будет на 12−14 градусов ниже нормы. Суровые морозы ожидаются на юге Западной Сибири, в частности — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Хакасии и Красноярском крае.