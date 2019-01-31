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Крепитесь. На выходных Алтайский край «захватят» морозы в -45 градусов

На выходных, 2 и 3 февраля, в Алтайском крае будет очень и очень холодно. В ночь на субботу местами столбик термометра упадет до -45 градусов, пишет алтайский ЦГМС.

Кто мороза не боится.
Кто мороза не боится.
опубликовано на mirtesen.ru

Погода в Алтайском крае в субботу 2 февраля:

ночью:

  • -35…-40 градусов, местами до -45 градусов,
  • без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер восточный, 2−7 м/с,

днем:

  • -27…-32 градуса, в южных районах −19…−24 градуса,
  • без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье 3 февраля:

ночью:

  • -22…-27 градусов, местами по востоку до -34 градусов,
  • в большинстве районов снег, в южных районах местами метель, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с, по югу порывы до 15 м/с.

днем:

  • -11…-16 градусов, местами по востоку до -23 градусов,
  • в большинстве районов снег, в южных районах местами метель, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с, по югу порывы до 15 м/с

В Барнауле в ночь на 2 февраля: -39…-41 градус, в ночь на 3 февраля: —29…-31 градус. Днем 2 февраля: -28…-30 градусов, днем 3 февраля: -16…-18 градусов.

Напомним, суровые морозы прогнозируют во многих регионах Сибири. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха будет на 12−14 градусов ниже нормы. Суровые морозы ожидаются на юге Западной Сибири, в частности — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Хакасии и Красноярском крае.

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