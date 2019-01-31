Крепитесь. На выходных Алтайский край «захватят» морозы в -45 градусов

Погода в Алтайском крае в субботу 2 февраля:
ночью:
- -35…-40 градусов, местами до -45 градусов,
- без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер восточный, 2−7 м/с,
днем:
- -27…-32 градуса, в южных районах −19…−24 градуса,
- без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье 3 февраля:
ночью:
- -22…-27 градусов, местами по востоку до -34 градусов,
- в большинстве районов снег, в южных районах местами метель, на дорогах гололедица,
- ветер юго-восточный, 3−8 м/с, по югу порывы до 15 м/с.
днем:
- -11…-16 градусов, местами по востоку до -23 градусов,
- в большинстве районов снег, в южных районах местами метель, на дорогах гололедица,
- ветер юго-восточный, 3−8 м/с, по югу порывы до 15 м/с
В Барнауле в ночь на 2 февраля: -39…-41 градус, в ночь на 3 февраля: —29…-31 градус. Днем 2 февраля: -28…-30 градусов, днем 3 февраля: -16…-18 градусов.
Напомним, суровые морозы прогнозируют во многих регионах Сибири. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха будет на 12−14 градусов ниже нормы. Суровые морозы ожидаются на юге Западной Сибири, в частности — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Хакасии и Красноярском крае.