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Происшествия

Федеральный канал показал кадры задержания алтайских экс-чиновников

Бывший начальник «Горно-Алтайавтодора», предприниматель и депутат чемальского райсовета Николай Нечаев подозревается в особо крупном мошенничестве. По решению суда его поместили в СИЗО до 28 марта. Кадры оперативного видео показал телеканал «Россия 24».

Подозреваемый в мошенничестве Николай Нечаев.
Подозреваемый в мошенничестве Николай Нечаев.
Скриншот видео "Россия 24"

Нечаев, по версии следствия, с декабря 2016 года по декабрь 2017 года заключил контракт на ремонт дороги с собственной фирмой и рассчитался сам с собой бюджетными деньгами за работу, которую не выполнил.

Подчиненным должностным лицам он указал принять невыполненные работы и подписать соответствующие акты, а также сделать справки о выполненных работах.

Всего на счет организации из бюджета поступило 28,3 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы 3,4 млн рублей.

В сюжете говорится, что дело может быть связано с бывшим первым вице-премьером Республики Алтай Робертом Пальталлером, которого задержали в августе 2020 года. Правоохранители не подтверждают и не опровергают это, ссылаясь на тайну следствия.

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