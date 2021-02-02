Федеральный канал показал кадры задержания алтайских экс-чиновников

Нечаев, по версии следствия, с декабря 2016 года по декабрь 2017 года заключил контракт на ремонт дороги с собственной фирмой и рассчитался сам с собой бюджетными деньгами за работу, которую не выполнил.
Подчиненным должностным лицам он указал принять невыполненные работы и подписать соответствующие акты, а также сделать справки о выполненных работах.
Всего на счет организации из бюджета поступило 28,3 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы 3,4 млн рублей.
В сюжете говорится, что дело может быть связано с бывшим первым вице-премьером Республики Алтай Робертом Пальталлером, которого задержали в августе 2020 года. Правоохранители не подтверждают и не опровергают это, ссылаясь на тайну следствия.