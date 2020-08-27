Бывшего вице-премьера Республики Алтай задержали за «особо крупное» превышение полномочий

Официально информация пока не опубликована. В региональном СК лишь подтвердили сам факт задержания экс-чиновника.

«Пока мы можем подтвердить только сам факт задержания Пальталлера по подозрению в совершении преступления по ст. 286 УК РФ», — отметили в ведомстве.

Подробности задержания и обстоятельства не комментируют. Однако, как удалось выяснить «Новостям Горного Алтая», подозревают в «коррупции в особо крупном размере».

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Александр Бердников. gazprom.ru

Напомним, Пальталлер ушел в отставку (на пенсию) после назначения временно исполняющим обязанности главы республики Олега Хорохордина в 2019 году.

Чиновник трудился в правительстве Республики Алтай более 13 лет (с 2006 по 2019 годы) — в тесной связке с бывшим губернатором Александром Бердниковым.

Самого Бердникова в марте 2019 года Сбербанк обвинил в коррупции. Такое заявление сделал зампред банка Станислав Кузнецов на форуме в Сочи.

Пальталлер курировал сферу экономики, ЖКХ, газификации. Согласно декларации, заполненной перед уходом, в 2018 году он показал доход в 2 466 882 рубля.

Примечательно, что в 2018 году сына Пальталлера признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики.