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Жизнь

Бывшего вице-премьера Республики Алтай задержали за «особо крупное» превышение полномочий

В Республике Алтай задержали бывшего первого вице-премьера местного правительства Роберта Пальталлера, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Роберт Пальталлер, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай.
Роберт Пальталлер, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай.
altai-republic.ru

Официально информация пока не опубликована. В региональном СК лишь подтвердили сам факт задержания экс-чиновника.

«Пока мы можем подтвердить только сам факт задержания Пальталлера по подозрению в совершении преступления по ст. 286 УК РФ», — отметили в ведомстве.

Подробности задержания и обстоятельства не комментируют. Однако, как удалось выяснить «Новостям Горного Алтая», подозревают в «коррупции в особо крупном размере».

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Александр Бердников.
Александр Бердников.
gazprom.ru

Напомним, Пальталлер ушел в отставку (на пенсию) после назначения временно исполняющим обязанности главы республики Олега Хорохордина в 2019 году.

Чиновник трудился в правительстве Республики Алтай более 13 лет (с 2006 по 2019 годы) — в тесной связке с бывшим губернатором Александром Бердниковым.

Самого Бердникова в марте 2019 года Сбербанк обвинил в коррупции. Такое заявление сделал зампред банка Станислав Кузнецов на форуме в Сочи.

Пальталлер курировал сферу экономики, ЖКХ, газификации. Согласно декларации, заполненной перед уходом, в 2018 году он показал доход в 2 466 882 рубля.

Примечательно, что в 2018 году сына Пальталлера признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики.

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