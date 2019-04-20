Члены алтайского правительства отчитались о заработках за 2018 год

В Республике Алтай стали известны сведения о доходах и имуществе членов правительства за 2018 год, сообщают «Новости Горного Алтая». Самый большой доход у алтайских чиновников составил 2,6 млн рублей.

Самый высокий доход показал руководитель аппарата правительства Республики Алтай Анатолий Донской — 2 642 105 рублей, что составляет почти 220 тыс. рублей в месяц.

Отставной силовик, вице-премьер Игорь Коршунов задекларировал 2 596 550 рублей.

Первый вице-премьер Роберт Пальталлер показал доход в 2 466 882 рубля.

Представитель Республики Алтай в Москве Ирина Лозовая за год заработала 2 454 747 рублей.

Первый вице-премьер Наталья Екеева задекларировала 2 386 279 рублей.

Министр финансов, вице-премьер Ольга Завьялова заработала 2 126 141 рубль.

Министр здравоохранения Андрей Макин отчитался о 2 116 426 рублей. Министр образования и науки Алексей Бондаренко получил меньше — 1 995 487 рублей.

У министра культуры Ольги Антарадоновой доход еще меньше — 1 830 031. Министр труда и социального развития Адар Сумин заработал 1 807 375 рублей, практически столько же у министра экологии и туризма Евгения Ларина — 1 696 566 рублей и 1 523 271 рубль — доход вице-премьер Григория Пильтина.

Министр сельского хозяйства Республики Алтай Владислав Таханов. altai-republic.ru

Самый скромный доход в правительстве Республики Алтай у министра сельского хозяйства Владислава Таханова — 1 029 302 рубля. Издание отмечает, что в прошлом году он работал заместителем министра, поэтому его зарплата была чуть меньше сотни тысяч рублей в месяц.

Ранее о доходах отчитались сенаторы от Алтайского края Сергей Белоусов и Александр Карлин, депутаты Госдумы, а также президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.