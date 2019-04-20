Члены алтайского правительства отчитались о заработках за 2018 год

Самый высокий доход показал руководитель аппарата правительства Республики Алтай Анатолий Донской — 2 642 105 рублей, что составляет почти 220 тыс. рублей в месяц.
Отставной силовик, вице-премьер Игорь Коршунов задекларировал 2 596 550 рублей.
Первый вице-премьер Роберт Пальталлер показал доход в 2 466 882 рубля.
Представитель Республики Алтай в Москве Ирина Лозовая за год заработала 2 454 747 рублей.
Первый вице-премьер Наталья Екеева задекларировала 2 386 279 рублей.
Министр финансов, вице-премьер Ольга Завьялова заработала 2 126 141 рубль.
Министр здравоохранения Андрей Макин отчитался о 2 116 426 рублей. Министр образования и науки Алексей Бондаренко получил меньше — 1 995 487 рублей.
У министра культуры Ольги Антарадоновой доход еще меньше — 1 830 031. Министр труда и социального развития Адар Сумин заработал 1 807 375 рублей, практически столько же у министра экологии и туризма Евгения Ларина — 1 696 566 рублей и 1 523 271 рубль — доход вице-премьер Григория Пильтина.
Самый скромный доход в правительстве Республики Алтай у министра сельского хозяйства Владислава Таханова — 1 029 302 рубля. Издание отмечает, что в прошлом году он работал заместителем министра, поэтому его зарплата была чуть меньше сотни тысяч рублей в месяц.
Ранее о доходах отчитались сенаторы от Алтайского края Сергей Белоусов и Александр Карлин, депутаты Госдумы, а также президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.