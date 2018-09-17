Сына алтайского чиновника оштрафовали за размещение экстремистской символики

Сына первого зампреда правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики. Как сообщает портал «Политобразование», Антона Пальталлера оштрафовали на 1000 рублей.

Действия молодого человека расценили как пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Как сообщает «Банкфакс», на личной странице Антона еще утром 17 сентября можно было найти несколько изображений со свастикой, используемой как элемент декора на архитектурных сооружениях, и мемы на религиозную тематику. Так, журналисты обнаружили изображение распятого Иисуса Христа, крест которому заменяет надпись «страдания», стилизованная под заставку тележурнала «Ералаш».

На данный момент страница Пальталлера «ВКонтакте» закрыта, а вся информация, кроме имени и аватара, стерта. Информацию о его деле открытая поисковая система Индустриального районного суда Барнаула не выдает.

В том же суде проходит процесс над жительницей Барнаула Марией Мотузной, которую судят по двум статьям за четыре картинки. Ее обвиняют в оскорблении чувств верующих и экстремизме.

Известно еще как минимум о троих жителях края, которых судят за возбуждение ненависти и вражды. 19-летний Даниил Маркин ждет повторной экспертизы картинок и судебно-психологической. Обвиняемого в экстремизме заринчанина Антона Ангела 14 сентября попытались насильно поместить в психлечебницу на обследование, не дожидаясь решения апелляционной инстанции. Благодаря вмешательству адвоката мужчина остался на свободе.

А вот барнаульцу Андрею Шашерину не удалось оспорить аналогичное постановление. 38-летний мужчина находится в стационаре краевого психдиспансера до октября.