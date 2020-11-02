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3 ноября
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Происшествия

Фэнтези-писательницу нашли мертвой в московской квартире

37-летнюю писательницу Киру Измайлову нашли мертвой в Москве, пишет Mash. В полицию обратилась сестра покойной, сообщив, что женщина перестала выходить на связь 26 октября

Свеча.
Свеча.
unsplash.com

Полицейские приехали в квартиру, дверь была не заперта. Тело женщины обнаружили на кухне. Причина смерти пока неизвестна, но признаков насилия на теле нет.

Предварительно, смерть наступила три дня назад, пишет источник.

Кира Измайлова писала романы в жанре любовного и героического фэнтези. Впервые ее роман «Городская магия» опубликовали в Польше в 2008 году.

Самыми популярными произведениями считаются «Странники», «Случай из практики» и «Пятый постулат», написанный в соавторстве с Анной Орловой, отмечает znak.

Ранее главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер в Москве в возрасте 56 лет. Причиной смерти выдающегося музыканта стал коронавирус.

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