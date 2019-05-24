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Происшествия

Фермер на Алтае топором зарубил коллегу, когда их начальник уснул

61-летнего жителя Зонального района Алтайского края обвиняют в убийстве. Мужчина нанес больше 10 ударов топором по голове своему коллеге. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следкома.

Топор.
Топор.
СС0

Мужчины работали по найму у одного из местных жителей. Они занимались сельским хозяйством. В конце апреля в дом, где жили работники, приехал их начальник и они вместе решили устроить застолье. Хозяин заснул, а коллеги начали ругаться. Один из них взял топор и 11 раз ударил им по голове другому.

Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемого заключили под стражу. Следователи добавляют, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, но сейчас вины не признает. Он утверждает, что коллегу убил начальник.

«В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства убийства. Расследование продолжается», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В январе в Косихинском районе 37-летний местный житель в пьяном виде пришел к соседу и предложил выпить, а когда получил отказ, обиделся и зарубил мужчину топором.

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