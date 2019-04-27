На Алтае мужчина зверски убил соседа за отказ выпить

В Косихинском районе 37-летний местный житель в пьяном виде пришел в январе 2019 года к соседу и предложил выпить, а когда получил отказ, обиделся и зарубил мужчину топором. Об этом сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

Пьяный гость нанес хозяину дома не менее 14-ти ранений головы и шеи, от которых тот скончался на месте. Нападавший объяснил свой поступок самообороной, якобы сосед нанес ему один удар металлическим совком. Однако следователи собрали доказательства того, что это были именно убийство, заявляет пресс-служба ведомства.

Уголовное дело рассмотрит суд. Известно, что обвиняемый уже был несколько раз судим за «преступления против жизни и здоровья граждан».

Отметим, что похожая история произошла в Барнауле: ночью 26 апреля в коммунальной квартире мужчина зарубил соседа топором.