Фермер оставил вымирать овцебыков после получения гранта в 28 млн рублей

Фермер получил грант на первую российскую ферму по одомашниванию овцебыков.

Размер гранта составил 28 млн рублей, пишет ТАСС. Однако впоследствии мужчина закрыл хозяйство и переехал в другой регион, сообщает «Вести Красноярск».

Перед отъездом фермер передал овцебыков местным жителям. Но те заявили, что он выпустил оставшихся животных в тундру и теперь они вынуждены выживать самостоятельно, пишет Telegram-канал «Наш Таймыр».

Из десяти овцебыков, привезенных на ферму, выжили только два, пишет Lenta.ru. В отношении фермера подали иск, владелец овцебыков должен будет вернуть средства гранта.

Ранее телята и коровы погибли из-за голода и плохого содержания на сельхозпредприятии. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с крупным рогатым скотом на сельхозпредприятии в поселке Новые Решеты Новосибирской области.