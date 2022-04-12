12 апреля
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Происшествия

Фейерверк или атака на аэропорт: россиянин устроил салют и напугал весь город

Накануне в Курске после объявления желтого (высокого) уровня террористической угрозы из-за событий на Украине запустили салют, который услышали практически во всем городе.

Салют, фейерверк.
Салют, фейерверк.
СС0

В некоторых районах огней фейерверка не было видно, поэтому местные жители приняли грохот за обстрел.

«Вообще, салют запрещен, и все пиротехнические вещи, в связи с ситуацией на границе. Очень интересна причина сегодняшнего салюта и кто это разрешил. Я, честно говоря, думал, что атакуют аэропорт», — отреагировал депутат Курского городского собрания Максим Васильев во «ВКонтакте».

По данным местной газеты «Друг для друга», салют запустили на улице Карла Маркса, которая находится в центре города.

Правоохранители задержали мужчину, который устроил салют, передает ТАСС.

«Пиротехник» 1977 года рождения, доставили его в отделение. Выясняются все обстоятельства инцидента, действиям задержанного будет дана правовая оценка, пишет Lenta.ru.

Ранее сибиряк с фейерверком напал на машину депутата.

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