Фейерверк или атака на аэропорт: россиянин устроил салют и напугал весь город

В некоторых районах огней фейерверка не было видно, поэтому местные жители приняли грохот за обстрел.
«Вообще, салют запрещен, и все пиротехнические вещи, в связи с ситуацией на границе. Очень интересна причина сегодняшнего салюта и кто это разрешил. Я, честно говоря, думал, что атакуют аэропорт», — отреагировал депутат Курского городского собрания Максим Васильев во «ВКонтакте».
По данным местной газеты «Друг для друга», салют запустили на улице Карла Маркса, которая находится в центре города.
Правоохранители задержали мужчину, который устроил салют, передает ТАСС.
«Пиротехник» 1977 года рождения, доставили его в отделение. Выясняются все обстоятельства инцидента, действиям задержанного будет дана правовая оценка, пишет Lenta.ru.
Ранее сибиряк с фейерверком напал на машину депутата.