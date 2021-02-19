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Жизнь

Сибиряк с фейерверком напал на машину депутата. Полиция ищет «пиротеррориста»

В Красноярске силовики разыскивают мужчину, который хлопнул фейерверк рядом с машиной спикера горсовета Натальи Фирюлиной, сообщает РИА «Новости».

Салют, фейерверк.
Салют, фейерверк.
СС0

Инцидент произошел утром 19 февраля возле здания мэрии, когда на парковку заехала Фирюлина.

«Неизвестный мужчина бросил зажженное пиротехническое изделие в сторону автомобиля. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет», — рассказали в региональном МВД.

Полицейские опрашивают всех возможных очевидцев, незамедлительно получили записи с камер наблюдения. Подключили все силы для установления личности и задержания злоумышленника.

Как уточняет «Интерфакс-Сибирь», на место, где бросили фейерверк, приехали и сотрудники ФСБ, которые тоже уточняют все обстоятельства инцидента.

При этом агентство отмечает со ссылкой на свой источник, что это не было умышленным нападением.

«Какой-то парень подошел в администрации, воткнул этот фейерверк, и в этот момент Фирюлина подъехала. То есть, это не была целенаправленная на нее атака, но просто все совпало», — рассказал собеседник.

Ранее сообщали, что в России могут ограничить запуск фейерверков. Для этого введут жесткие ограничения на использование зарядной пиротехники.

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