Сибиряк с фейерверком напал на машину депутата. Полиция ищет «пиротеррориста»

В Красноярске силовики разыскивают мужчину, который хлопнул фейерверк рядом с машиной спикера горсовета Натальи Фирюлиной, сообщает РИА «Новости» .

Инцидент произошел утром 19 февраля возле здания мэрии, когда на парковку заехала Фирюлина.

«Неизвестный мужчина бросил зажженное пиротехническое изделие в сторону автомобиля. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет», — рассказали в региональном МВД.

Полицейские опрашивают всех возможных очевидцев, незамедлительно получили записи с камер наблюдения. Подключили все силы для установления личности и задержания злоумышленника.

Как уточняет «Интерфакс-Сибирь», на место, где бросили фейерверк, приехали и сотрудники ФСБ, которые тоже уточняют все обстоятельства инцидента.

При этом агентство отмечает со ссылкой на свой источник, что это не было умышленным нападением.

«Какой-то парень подошел в администрации, воткнул этот фейерверк, и в этот момент Фирюлина подъехала. То есть, это не была целенаправленная на нее атака, но просто все совпало», — рассказал собеседник.

Ранее сообщали, что в России могут ограничить запуск фейерверков. Для этого введут жесткие ограничения на использование зарядной пиротехники.