В России хотят ограничить запуск фейерверков

Фейерверки можно запускать только пять дней в году, потому что они слишком громкие, уверен общественник.

«В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году. 31 декабря — 1 января, 9 мая, 12 июня, 4 ноября», — говорится в обращении имя главы Роспотребнадзора.

Документ приводит RT.

Хамзаев возмутился, что граждане, запуская фейерверки, не ограничиваются только кануном Нового года. Использовать данную продукцию поздними вечерами и в ночное время в новогодние каникулы недопустимо, считает он.

С этим заявлением согласны и некоторые врачи. Ведь россияне попадают в больницы в новогодние каникулы чаще всего из-за травм, связанных с пиротехникой.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники на кухню жительницы Саратова прилетела военная сигнальная ракета. По счастливой случайности, дома никого не было — владельцы квартиры уехали в гости к родственникам. Но ракета пробила окно и приземлилась на холодильнике.