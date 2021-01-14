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Жизнь

В России хотят ограничить запуск фейерверков

В России нужны жесткие ограничения на использование зарядной пиротехники, считает член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Салют, фейерверк.
Салют, фейерверк.
СС0

Фейерверки можно запускать только пять дней в году, потому что они слишком громкие, уверен общественник.

«В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году. 31 декабря — 1 января, 9 мая, 12 июня, 4 ноября», — говорится в обращении имя главы Роспотребнадзора.

Документ приводит RT.

Хамзаев возмутился, что граждане, запуская фейерверки, не ограничиваются только кануном Нового года. Использовать данную продукцию поздними вечерами и в ночное время в новогодние каникулы недопустимо, считает он.

С этим заявлением согласны и некоторые врачи. Ведь россияне попадают в больницы в новогодние каникулы чаще всего из-за травм, связанных с пиротехникой.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники на кухню жительницы Саратова прилетела военная сигнальная ракета. По счастливой случайности, дома никого не было — владельцы квартиры уехали в гости к родственникам. Но ракета пробила окно и приземлилась на холодильнике.

«Мы не сразу поняли, что произошло. Это был шок. В квартире холод, на полу рассыпан какой-то порошок. Нечто пробило 5 пластиковых пакетов — три на лоджии и два в кухне. Муж подумал, что это фейерверк, но разве могут быть такие последствия от фейерверка. Мы стали искать и нашли на холодильнике металлическую трубку чуть больше столовой ложки. Позже выяснилось, что это ракета СХТ-40. Их используют военные… Чудом не случилось пожара», — рассказала хозяйка квартиры.

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